2019-05-28T08:09:21+03:00
Происшествия

За случайно найденные патроны житель Тверской области получил условный срок

Решение вынес Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину осудили на ношение боеприпасовМужчину осудили на ношение боеприпасовФото: Анна КОЛПАКОВА
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Как выяснилось на суде, 1 апреля 2019 года мужчина нашел 6 охотничьих патронов под железнодорожным мостом через Тверцу в Торжке. Боеприпасы были завернуты в упаковку от шоколада. Мужчина подобрал сверток и положил во внутренний карман куртки.

В этой же куртке его, спустя три дня, задержали сотрудники полиции на платформе железнодорожного вокзала в Твери и в ходе досмотра обнаружили патроны.

На суде подсудимый свою вину полностью признал. Его признали виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов и осудили на 1 год условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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