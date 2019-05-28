За случайно найденные патроны житель Тверской области получил условный срок
Как выяснилось на суде, 1 апреля 2019 года мужчина нашел 6 охотничьих патронов под железнодорожным мостом через Тверцу в Торжке. Боеприпасы были завернуты в упаковку от шоколада. Мужчина подобрал сверток и положил во внутренний карман куртки.
В этой же куртке его, спустя три дня, задержали сотрудники полиции на платформе железнодорожного вокзала в Твери и в ходе досмотра обнаружили патроны.
На суде подсудимый свою вину полностью признал. Его признали виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов и осудили на 1 год условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU