В Твери автоледи на иномарке не уступила дорогу «скорой помощи», спецавтомобиль опрокинулся
В результате аварии пострадал пациент
Легковушка протаранила "скорую" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей Борисенко
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ДТП произошло вечером, 27 мая, на улице Орджоникизде в Московском районе Твери, сообщили в региональном ГИБДД.
Автомобиль «скорой помощи» транспортировал тяжелобольного пациента и проезжал на красный сигнал светофора со включенными спецсигналами, когда в него въехала иномарка.
Девушка за рулем «Киа Рио» не заметила спецтранспорт и столкнулась с ним.
В результате аварии скорая помощь опрокинулась на бок. Пострадал пациент «скорой помощи», у него диагностировали сотрясение головного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU