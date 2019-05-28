В Твери автоледи на иномарке не уступила дорогу «скорой помощи», спецавтомобиль опрокинулся

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-28T07:57:10+03:00

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ДТП произошло вечером, 27 мая, на улице Орджоникизде в Московском районе Твери, сообщили в региональном ГИБДД.

Автомобиль «скорой помощи» транспортировал тяжелобольного пациента и проезжал на красный сигнал светофора со включенными спецсигналами, когда в него въехала иномарка.

Девушка за рулем «Киа Рио» не заметила спецтранспорт и столкнулась с ним.

В результате аварии скорая помощь опрокинулась на бок. Пострадал пациент «скорой помощи», у него диагностировали сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU