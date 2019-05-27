За выходные в Тверской области поймали 59 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 21:05 2019-05-27T21:05:52+03:00

За три дня на тверских дорогах поймали 59 пьяных водителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В выходные дни с 24 по 26 мая в Тверской области прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

За три дня инспекторы ГИБДД поймали на дорогах региона 59 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Госавтоинспекция Тверской области регистрирует увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Только за минувшие выходные на территории региона произошло 5 ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили 9 человек.

Инспекторы призывают жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. А об известных случаях употребления спиртного за рулем сообщать в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU