2019-05-27T20:48:22+03:00
Происшествия

Житель Твери задержан за развращение малолетней девочки

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина задержан за развратные действия над малолетней девочкойМужчина задержан за развратные действия над малолетней девочкойФото: Виктор Пилицкий
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В совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки, не достигшей 14-летнего возраста, подозревается 30-летний местный житель.

- По данным следствия, в период времени с 24 по 25 мая текущего года мужчина, находясь в квартире города Твери, совершил в отношении малолетней дочери своей супруги развратные действия без применения насилия, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

В настоящий момент мужчина задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ.

Действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также работников социальных служб, будет дана юридическая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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