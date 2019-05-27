2019-05-27T20:24:27+03:00
Звезды

Ботанический сад Твери приглашает окунуться в мистику "Саламандровой ночи"

Начало программы в 20.00
Ирина ТАРАСОВА
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Приглашают всехПриглашают всех
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1 июня в Ботаническом саду Твери состоится презентация дебютной книги стихотворений тверского поэта Екатерины Поздняковой под названием "Саламандровая ночь".

Гости смогут услышать как стихи автора, так и стихи участников творческого объединения "Струны души".

Также в программе - живая музыка, вечер в окружении цветов сада, чаепитие с домашними сладостями. Сюрпризом для гостей вечерней встречи станет мистическая прогулка в Зеленом доме.

Начало в 20.00.

Вход: взрослые - 150 руб., школьники - 100 руб., дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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