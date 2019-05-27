2019-05-27T20:11:19+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении двух иномарок в Тверской области

ДТП произошло в Старицком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Три человека оказались в больнице после лобового столкновения двух автомобилейТри человека оказались в больнице после лобового столкновения двух автомобилейФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария случилась около полуночи, 26 мая, на 64-м км автодороги Тверь-Ржев.

45-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», ехал из Твери в Старицу, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Тойотой Камри».

49-летний водитель «Тойоты» был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «Мицубиси», водитель и 38-летний пассажир автомобиля «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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