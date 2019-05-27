Победителями студенческий хакатона «Geek-city» в Твери стала команда «Reactive-X»

СЕГОДНЯ 20:07 2019-05-27T20:11:06+03:00

Каждая команда в течение двух дней работала над собственным проектом. Фото: Центр НКО Тверь

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В выходные в Твери прошел студенческий хакатон «Geek-city». Организаторами выступили - Тверской технологический центр Accenture совместно с Фондом городского развития «Фонд Твери».

Цель хакатона: выявить свежие решения для создания комфортной и благополучной среды в Твери. В течение суток 8 команд работали над социальными проектами для нашего города.

Каждая команда в течение двух дней работала над собственным проектом. Команды работали над приложениями, которые помогают искать компанию для совместных занятий спортом в нашем городе, над созданием площадки-агрегатора творческих работ молодежи, над площадкой для общения людей в целях интеллектуального волонтерства, над приложением для удобной аренды велосипедов и т.д.

Третье место заняла команда студентов «Natus est Scientia» из Тверской Военной Академии воздушно-космической обороны. Ребята разработали прототип системы распределения ненужных вещей.

Второе место - команда студентов из ТвГУ и ТвГТУ «EZ». Ребята проработали прототип приложения на IOS, которое помогает находить компанию для спортивных тренировок и игр, привлекать людей на спортивные секции и организовывать соревнования.

Первое место - команда «Reactive-X» из ТвГУ. Их проект — это система для удобного и наглядного управления задачами для помощи пожилым людям нашего города. Система помогает удобно агрегировать задачи, распределять их среди волонтеров и отслеживать выполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU