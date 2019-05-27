Пьяная автоледи опрокинулась на легковушке в Тверской области
ДТП произошло в Западнодвинском районе
Пьяная автоледи опрокинулась на легковушкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Авария случилась около 4.00 утра 26 мая, на 1 км автодороги М-9 Балтия – Западная Двина, уточняют в региональной Госавтоинспекции.
18-летняя девушка-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея длительного опыта вождения (стаж с 17.05.2019), ехала на автомобиле ВАЗ-21093 в сторону Риги. При съезде с трассы автомобиль опрокинулся.
Автоледи получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU