Пьяная автоледи опрокинулась на легковушке в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:56 2019-05-27T19:56:01+03:00

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Авария случилась около 4.00 утра 26 мая, на 1 км автодороги М-9 Балтия – Западная Двина, уточняют в региональной Госавтоинспекции.

18-летняя девушка-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея длительного опыта вождения (стаж с 17.05.2019), ехала на автомобиле ВАЗ-21093 в сторону Риги. При съезде с трассы автомобиль опрокинулся.

Автоледи получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU