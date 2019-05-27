В Тверской области администрацию оштрафовали за яму на дороге

СЕГОДНЯ 19:47 2019-05-27T19:47:01+03:00

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Судьей Осташковского городского суда администрация Осташковского муниципального округа была признана виновной в том, что допустила наличие повреждений дорожного покрытия на ул. Рудинская в г. Осташков.

За повреждение дороги площадью 23,7 кв.м (4,74м Х 5,0м), которое не было своевременно отремонтировано, администрацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Но это только часть средств, которую придется заплатить за плохое состояние дороги.

В декабре прошлого года в яму, за которую оштрафовали местный орган самоуправления, провалился автомобиль «Фольксваген Амарок» и получил механические повреждения.

В мае в Осташковском городском суде по данному ДТП состоялся судебный процесс, в ходе которого с администрации МО «Осташковский городской округ» в пользу собственника пострадавшего транспортного средства в счет возмещения ущерба, причиненного ДТП взыскано 194 498 рублей, уточнили в пресс-службе Осташковского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU