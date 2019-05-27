Конференция врачей-репродуктологов состоится в Твери

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-27T17:40:34+03:00

В областную столицу приедут врачи из Тверской области и Москвы

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29 мая в конференц-зале Тверского государственного медуниверситета пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы репродуктивного здоровья мужчин и женщин» - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

Конференция организована для повышения профессиональной подготовки врачей акушеров-гинекологов. На мероприятии соберутся врачи акушеры-гинекологи, урологи и репродуктологи из Твери и области, а также специалисты ведущих учреждений Москвы.

Медики поговорят об актуальных вопросах женского здоровья, контрацепции, а также персонифицированного подхода к ведению беременности. Запланирован мастер-класс на тему «Современные аспекты эндокринной гинекологии. Современная контрацепция в концепции психологических расстройств. Индивидуальный подход к выбору современной контрацепции».

ИСТОЧНИК KP.RU