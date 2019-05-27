2019-05-27T17:35:26+03:00
Общество

В Тверской области кустарником и деревьями заросло 103,9 га земель сельхозназначений

Собственнику площадей попал под административное дело
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителю наверняка выпушит денежный штраф Фото: REUTERSНарушителю наверняка выпушит денежный штраф Фото: REUTERS
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Сотрудники Россельхознадзора Тверской области во время проверки обнаружили нарушения в Центральном сельском поселении Кимрского района.

Оказалось, что три земельных участка сельхозназначения общей площадью в 103,9 га, находящиеся недалеко от деревни Отрубнево, не используются по назначению. Огромные площади просто заросли березами и ивами. Сотрудники ведомства пытались обнаружить признаки сельхоздеятельности, но попытка оказалась безуспешной.

Россельхознадзор Тверской области сообщает, что нарушителю отправили акт проверки и предписание, также обязали его явиться на составление административного протокола по ч.2 статьи 8.7 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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