В Тверской области кустарником и деревьями заросло 103,9 га земель сельхозназначений
Сотрудники Россельхознадзора Тверской области во время проверки обнаружили нарушения в Центральном сельском поселении Кимрского района.
Оказалось, что три земельных участка сельхозназначения общей площадью в 103,9 га, находящиеся недалеко от деревни Отрубнево, не используются по назначению. Огромные площади просто заросли березами и ивами. Сотрудники ведомства пытались обнаружить признаки сельхоздеятельности, но попытка оказалась безуспешной.
Россельхознадзор Тверской области сообщает, что нарушителю отправили акт проверки и предписание, также обязали его явиться на составление административного протокола по ч.2 статьи 8.7 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU