2019-05-27T17:26:46+03:00
Общество

Жителей Твери научат играть в мини-гольф

Площадка открылась в «ФОК имени Султана Ахмерова»
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Научиться играть может любой желающий Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской областиНаучиться играть может любой желающий Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Изменить размер текста:

У жителей и гостей областной столицы появилась уникальная возможность научиться играть в мини-гольф. Специально оборудованное поле для спортивной игры появилось в «ФОК имени Султана Ахмерова», в Твери, на ул. Левитана, 87 (мкр. «Южный»).

По сути, мини-гольф — это миниатюрная версия классического гольфа. Участники точно так же соревнуются между собой, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек. Побеждает тот, кому понадобится меньше всего ударов, чтобы пройти всю дистанцию.

Поиграть в мини-гольф в Твери смогут все желающие. Игра не требует специальной подготовки и особых физических данных и подойдет для проведения досуга семьей с детьми, корпоративных и дружеских встреч.

Стоимость игры: 1 чел./час. - 100 рублей, детям до 16 лет предоставляется 50% скидка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За выходные в Тверской области поймали 59 пьяных водителей
К 220-летию со дня рождения Пушкина литературный вечер "Сон Татьяны" состоится в Твери
Житель Твери задержан за развращение малолетней девочки
Ботанический сад Твери приглашает окунуться в мистику "Саламандровой ночи"
Покупать овощи-фрукты в проверенных местах и не доверять продавцам нитратометров призывают жителей Тверской области
Три человека пострадали при лобовом столкновении двух иномарок в Тверской области
Победителями студенческий хакатона «Geek-city» в Твери стала команда «Reactive-X»
Пьяная автоледи опрокинулась на легковушке в Тверской области
В Тверской области администрацию оштрафовали за яму на дороге
Конференция врачей-репродуктологов состоится в Твери
В Тверской области кустарником и деревьями заросло 103,9 га земель сельхозназначений
В Тверской области «Газель» столкнулась с легковушкой
В Твери временно перекроют движение на улице Софьи Перовской
Молодой мужчина обокрал пенсионера в Тверской области
Для ремонта коллектора будет перекрыто две полосы улицы С.Перовской
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Сегодня тверские школьники начали сдавать ЕГЭ