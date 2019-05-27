Жителей Твери научат играть в мини-гольф

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-27T17:26:46+03:00

Научиться играть может любой желающий Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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У жителей и гостей областной столицы появилась уникальная возможность научиться играть в мини-гольф. Специально оборудованное поле для спортивной игры появилось в «ФОК имени Султана Ахмерова», в Твери, на ул. Левитана, 87 (мкр. «Южный»).

По сути, мини-гольф — это миниатюрная версия классического гольфа. Участники точно так же соревнуются между собой, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек. Побеждает тот, кому понадобится меньше всего ударов, чтобы пройти всю дистанцию.

Поиграть в мини-гольф в Твери смогут все желающие. Игра не требует специальной подготовки и особых физических данных и подойдет для проведения досуга семьей с детьми, корпоративных и дружеских встреч.

Стоимость игры: 1 чел./час. - 100 рублей, детям до 16 лет предоставляется 50% скидка.

ИСТОЧНИК KP.RU