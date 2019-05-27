В Тверской области «Газель» столкнулась с легковушкой
Пострадала молодая девушка
В столкновении легковушки и "Газели" пострадала молодая девушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 27 мая, на ул. Володарского в Торжке, уточняют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
32-летний водитель «Газели», без признаков алкогольного опьянения, при повороте налево не пропустил легковой автомобиль «ВАЗ 2110», под управлением 26-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки. Девушка ехала на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.
Пострадавшей оказана необходимая помощь. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU