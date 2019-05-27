2019-05-27T17:09:42+03:00
Происшествия

В Тверской области «Газель» столкнулась с легковушкой

Пострадала молодая девушка
Ольга ТРОФИМОВА
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В столкновении легковушки и "Газели" пострадала молодая девушкаВ столкновении легковушки и "Газели" пострадала молодая девушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 27 мая, на ул. Володарского в Торжке, уточняют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

32-летний водитель «Газели», без признаков алкогольного опьянения, при повороте налево не пропустил легковой автомобиль «ВАЗ 2110», под управлением 26-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки. Девушка ехала на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

Пострадавшей оказана необходимая помощь. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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