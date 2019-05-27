В Твери временно перекроют движение на улице Софьи Перовской

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-27T16:37:23+03:00

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В период с 28 мая по 4 июня включительно специалисты ООО «Тверь Водоканал» будут ремонтировать канализационный коллектор на пересечении улицы С. Перовской и переулка Трудолюбия.

В связи с этим на данном участке дороги будет изменена схема движения всех видов транспорта. Перекрыть планируют две полосы дороги в районе 29 и 31 домов. Из Пролетарского района до центра можно будет доехать по одной из полос встречного движения. Движение из центра будет осуществляться по одной полосе.

Автолюбителей просят быть внимательнее при проезде на данном участке, обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать скоростной режим и, по возможности, заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU