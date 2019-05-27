2019-05-27T15:28:56+03:00
Общество

Для ремонта коллектора будет перекрыто две полосы улицы С.Перовской

28 мая 2019 специалисты ООО «Тверь Водоканал» приступят к ремонту канализационного коллектора на пересечении улиц С. Перовской и переулка Трудолюбия.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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В связи с чем будет изменена схема дорожного движения на этом участке, выставление временных дорожных знаков планируют начать ранним утром.

Во избежание несчастных случаев и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на аварийном участке коллектора требуется перекрыть две полосы дороги в районе 29 и 31 домов. Таким образом, движение со стороны Пролетарского района в направлении центра города будет временно организовано по одной из полос встречного движения. Движение из центра будет осуществляться по одной полосе.

Схема временного движения согласована с ГИБДД на срок по 4 июня включительно. Работы, по мнению специалистов, предстоят сложные, так как глубина залегания коллектора в этом месте достигает 5 метров. Однако будут приложены все усилия, чтобы выполнить восстановительные работы и последующее благоустройство проезжей части в более сжатые сроки.

Убедительная просьба к автомобилистам быть внимательными и острожными при проезде места производства ремонтных работ, по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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