2019-05-27T16:46:33+03:00
Общество

Сегодня тверские школьники начали сдавать ЕГЭ

В Тверской области организовано 57 пунктов проведения экзамена
Ольга ТРОФИМОВА
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Школьники сдали первые экзаменыШкольники сдали первые экзаменыФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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В понедельник, 27 мая, в Тверской области стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Первые предметы, по которым школьники продемонстрируют знания, литература и география.

Отметим, что всего в 2019 году в Верхневолжье ЕГЭ будут сдавать 6229 участников, из них 5808 - выпускники текущего года.

Выпускникам 11 класса предстоит сдать два обязательных для получения аттестата об образовании экзамена – по русскому языку и математике. Согласно расписания, 29 мая участники сдают математику, 31 мая – историю и химию, 3 июня – русский язык, 5 июня – иностранный язык (письменно) и физику, 7 и 8 июня – иностранный язык (устно), 10 июня – обществознание, 13 июня – информатику и ИКТ, биологию.

Самым массовым экзаменом в Тверской области станет ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать более 6 тысяч человек. Из предметов по выбору в этом году школьники предпочитают сдавать обществознание и физику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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