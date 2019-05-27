Жителю Тверской области придется заплатить за фейковый угон автомобиля

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-27T14:52:42+03:00

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Жителю Удомельского района Тверской области придется заплатить за фейковый угон автомобиля.

Неизвестно чем руководствовался мужчина, но он решил сообщить полицейским о якобы пропавшем транспортном средстве. В итоге силовикам пришлось потратить 2006 рублей на поиске автомобиля, которые никуда и не пропадал. После того, как замысел автомобилиста был раскрыт, его признали виновным в преступлении предусмотренном ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

Прокуратура Тверской области сообщает, что нарушителю придется выплатить сумму, которую затратили полицейские разыскивая его автомобиль. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU