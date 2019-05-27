Пенсионер зарезал ножом своего собутыльника в Тверской области
ЧП произошло в субботу, 25 мая, в одной из квартир города Бежецка.
Как установили следователи, во время распития спиртных напитков между 75-летним мужчиной и его 64-летним знакомым на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ножом множественные ранения в области головы и тела потерпевшего.
От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.
Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU