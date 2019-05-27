Пенсионер зарезал ножом своего собутыльника в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-27T13:38:43+03:00

За убийство мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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ЧП произошло в субботу, 25 мая, в одной из квартир города Бежецка.

Как установили следователи, во время распития спиртных напитков между 75-летним мужчиной и его 64-летним знакомым на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ножом множественные ранения в области головы и тела потерпевшего.

От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU