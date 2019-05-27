За неделю в Тверской области клещи покусали более 200 детей
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
- За прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 650 человек, в том числе 35% детей, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Число обратившихся с начала сезона ниже уровня предыдущего года на 40% и не превышает среднемноголетних значений.
Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Специалисты лабораторий Верхневолжья продолжают исследовать клещей, снятых с людей. В биоматериале вирус возбудителя клещевого энцефалита не обнаружен, 17% исследованных клещей оказались заражены боррелиозом.
В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться вытащить насекомое самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU