2019-05-27T12:58:42+03:00
Общество

За неделю в Тверской области клещи покусали более 200 детей

Клещевыми инфекциями никто не заразился
Ольга ТРОФИМОВА
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За неделю клещи покусали более 650 человекЗа неделю клещи покусали более 650 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

- За прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 650 человек, в том числе 35% детей, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Число обратившихся с начала сезона ниже уровня предыдущего года на 40% и не превышает среднемноголетних значений.

Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Специалисты лабораторий Верхневолжья продолжают исследовать клещей, снятых с людей. В биоматериале вирус возбудителя клещевого энцефалита не обнаружен, 17% исследованных клещей оказались заражены боррелиозом.

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться вытащить насекомое самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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