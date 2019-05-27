За неделю в Тверской области клещи покусали более 200 детей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-27T12:58:42+03:00

За неделю клещи покусали более 650 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

- За прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 650 человек, в том числе 35% детей, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Число обратившихся с начала сезона ниже уровня предыдущего года на 40% и не превышает среднемноголетних значений.

Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Специалисты лабораторий Верхневолжья продолжают исследовать клещей, снятых с людей. В биоматериале вирус возбудителя клещевого энцефалита не обнаружен, 17% исследованных клещей оказались заражены боррелиозом.

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться вытащить насекомое самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU