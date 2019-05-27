2019-05-27T12:24:49+03:00
Происшествия

Тверские полицейские задержали девушку с крупной партией наркотиков

«Закладчице» грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За сбыт наркотиков девушке грозит 20 лет тюрьмыЗа сбыт наркотиков девушке грозит 20 лет тюрьмыФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На 20 может сесть в тюрьму 28-летняя жительница областной столицы. На днях девушку с крупной партией наркотиков задержали в Пролетарском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери совместно с оперативниками из регионального МВД.

При личном досмотре у задержанной, в присутствии понятых, полицейские изъяли 24 полимерных свертка. Как установили эксперты-криминалисты, в пакетах находилось 84 г синтетического наркотика.

В ходе дальнейшей работы стражи порядка установили, что задержанная являлась так называемой «закладчицей». Из ее дома при обыске были изъяты весы и упаковочный материал.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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