Владелец такси в Тверской области заплатит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров
Прокурорская проверка, которую провела прокуратура Западнодвинского района Тверской области, выявила ряд нарушений в сфере исполнения индивидуальным предпринимателем законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.
В частности, в путевом листе, выданном одному из водителей легкового автомобиля, отсутствовали дата и время прохождения предрейсового медицинского осмотра водителем такси. Два других такси не разместили в салоне автомобиля информацию о фрахтовщике, тарифах и условиях оплаты, визитную карточку водителя с фотографией, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.
По обращению прокуратуры, материалы рассмотрело Министерство транспорта Тверской области. В итоге, за отсутствие данных о медосмотре водители оштрафованы на 1000 рублей каждый, а индивидуальный предприниматель за нарушение правил перевозки пассажиров заплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU