Владелец такси в Тверской области заплатит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-27T12:15:40+03:00

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Прокурорская проверка, которую провела прокуратура Западнодвинского района Тверской области, выявила ряд нарушений в сфере исполнения индивидуальным предпринимателем законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.

В частности, в путевом листе, выданном одному из водителей легкового автомобиля, отсутствовали дата и время прохождения предрейсового медицинского осмотра водителем такси. Два других такси не разместили в салоне автомобиля информацию о фрахтовщике, тарифах и условиях оплаты, визитную карточку водителя с фотографией, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

По обращению прокуратуры, материалы рассмотрело Министерство транспорта Тверской области. В итоге, за отсутствие данных о медосмотре водители оштрафованы на 1000 рублей каждый, а индивидуальный предприниматель за нарушение правил перевозки пассажиров заплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU