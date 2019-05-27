2019-05-27T11:44:33+03:00
Происшествия

В Тверской области автомобиль опрокинулся с обрыва Волги

Три человека пострадали в ДТП
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 мая, недалеко от деревни Торопок, что в Кимрском районе Тверской области, произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась в 22.05 на берегу Волги.

Установлено, что 38-летний водитель Ford Focus не учел дорожные условия, не справился с управлением, и съехал с береговой линии, где автомобиль опрокинулся в обрыв. Когда мужчина выдохнул в алкотестер, оказалось, что в его крови было 0,454 мг/л. Со слов автомобилиста алкоголь он принял после ДТП.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в аварии пострадал водитель, 15-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности, и 23-летний мужчина. Все пострадавшие на автомобиле скорой помощи были доставлены в «Кимрскую ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские полицейские задержали девушку с крупной партией наркотиков
Владелец такси в Тверской области заплатит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров
Двое жителей Удмуртии напали с ножом на продавца торгового павильона в Твери
В Тверской области неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Несовершеннолетний водитель превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области
На городском пляже в Твери жители зажгли более 500 свечей в память о пропавших детях
В Тверской области стартовали сборы для старшеклассников по военной подготовке
Жителей Твери ждут плановые отключения электричества
Форвард из Твери Илья Ковальчук забил победный буллит и обеспечил сборной России по хоккею третье место на ЧМ-2019
Более 50 миллионов рублей налогов задолжала бюджету жительница Тверской области
В Твери состоится онлайн встреча с известным российским документалистом и тележурналистом Игорем Прокопенко
Юноша из Твери лишился своих денег, оставив в банке кошелёк
Две урны украли из парка "Тьмака" в Твери
Шесть машин столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Активисты проекта "Карта убитых дорог" проверят дороги Твери
На "Губернии мастеровой" в Твери уникальные сувениры будут создавать прямо на глазах у зрителей