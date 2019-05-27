В Тверской области автомобиль опрокинулся с обрыва Волги

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-27T11:44:33+03:00

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В пятницу, 24 мая, недалеко от деревни Торопок, что в Кимрском районе Тверской области, произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась в 22.05 на берегу Волги.

Установлено, что 38-летний водитель Ford Focus не учел дорожные условия, не справился с управлением, и съехал с береговой линии, где автомобиль опрокинулся в обрыв. Когда мужчина выдохнул в алкотестер, оказалось, что в его крови было 0,454 мг/л. Со слов автомобилиста алкоголь он принял после ДТП.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в аварии пострадал водитель, 15-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности, и 23-летний мужчина. Все пострадавшие на автомобиле скорой помощи были доставлены в «Кимрскую ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU