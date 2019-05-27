2019-05-27T10:38:23+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии напали с ножом на продавца торгового павильона в Твери

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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За разбой фигурантам грозит 10 лет тюрьмыЗа разбой фигурантам грозит 10 лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Информация о том, что двое мужчин совершили разбойное нападение на торговый павильон, расположенный на Московском шоссе областного центра, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что около 18.30 вечера в магазин зашли двое неизвестных мужчин, один из которых, угрожая ножом и физической расправой, потребовал у сотрудницы торгового объекта отдать всю имеющуюся наличность. Забрав деньги, злоумышленники скрылись с места преступления.

По составленной ориентировке грабителей задержали в лесополосе в районе Больших Перемерок сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое 22-летних жителей республики Удмуртия. В Твери молодые люди проживали временно.

В настоящее время их проверяют на причастность к другим аналогичными преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение разбоя им может грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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