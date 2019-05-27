2019-05-27T10:21:06+03:00
Происшествия

В Тверской области неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Девочка доставлена в ДОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок оказался в больнице по вине неизвестного водителяРебенок оказался в больнице по вине неизвестного водителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 25 мая, на 5-м автодороги Кублуково – Заборовье – т/б Лисицкий Бор в Калининском районе.

10-летняя девочка шла по дороге без сопровождения взрослых, когда ее сбила машина, которая ехала во встречном направлении. Марка автомобиля и личность водителя не установлена, виновник скрылся с места ДТП.

Девочка с родителями обратилась в Детскую областную клиническую больницу.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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