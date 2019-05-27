В Тверской области неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Девочка доставлена в ДОКБ
Ребенок оказался в больнице по вине неизвестного водителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 25 мая, на 5-м автодороги Кублуково – Заборовье – т/б Лисицкий Бор в Калининском районе.
10-летняя девочка шла по дороге без сопровождения взрослых, когда ее сбила машина, которая ехала во встречном направлении. Марка автомобиля и личность водителя не установлена, виновник скрылся с места ДТП.
Девочка с родителями обратилась в Детскую областную клиническую больницу.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU