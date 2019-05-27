Несовершеннолетний водитель превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-27T10:09:11+03:00

Молодой человек доставлен в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась утром, 26 мая, на 46 км автодороги Бежецк – Кесова гора – Кашин в Кесовогорском районе Тверской области.

17-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ 11113, не правильно выбрал скорость движения, потерял контроль над управлением авто и съехал в левый по ходу движения кювет, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель доставлен с телесными повреждениями в Кесовогорскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU