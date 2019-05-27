2019-05-27T08:33:28+03:00
Общество

В Тверской области стартовали сборы для старшеклассников по военной подготовке

В течение пяти дней ребята будут жить, как в армии
Ольга ТРОФИМОВА
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Школьников научат жить по УставуШкольников научат жить по УставуФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 27 мая, в Рамешковском районе стартовали сборы для старшеклассников по военной подготовке. Десятиклассники проведут пять дней в казармах местной военной части в Хохловке. За это время ребят научат жить по Уставу, они пройдут строевую и огневую подготовку, научатся стрелять и оказывать первую помощь.

По окончании военных сборов все участники получат свидетельства о прохождении курсов.

Отметим, что знания, которые ребята получат в период военной подготовки пригодятся им и в дальнейшем. Ведь многие школьники Тверской области активно вовлечены в работу военно-патриотических отрядов, поисковых объединений. В настоящее время в регионе их действует 54.

В прошлом году поисковики провели 121 поисковую операцию, на этот год запланировано еще 133 поисковые экспедиции в 22 муниципалитетах. Крупнейшая из них — Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая пройдёт в регионе с 8 по 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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