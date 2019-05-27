Жителей Твери ждут плановые отключения электричества

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-27T08:05:01+03:00

Первые на очереди Заволжский и Московский районы

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В понедельник, 27 мая, в Твери начинаются еженедельные плановые отключения электроэнергии. График опубликовало МУП «Тверьгорэлектро». В течение недели работники предприятия будут приводить в порядок линии электропередач: ремонтировать опоры ЛЭП, проверять трансформаторные подстанции, спиливать аварийные деревья, которые мешают высоковольтным линиям.

Первым без света останется Заволжский район.

27 мая электричества не будет по адресам: с 9.00 до 16.00 СНТ «Заволжский сад», НСТ»Восход», СНТ «Весна», пос 2-го торфопредприятия, СНТ «Мир», п. 2-е Городское Торфопредприятие, СНТ «Зелёный дол», СНТ «Силикатчик-2», СНТ «Садовод-любитель».

С 9.00 до 16.00: ул. Жореса, д. 21-39, 26-46; ул. Мичурина, д. 1, 1а.

С 9.30 до 11.00: ул.Хрустальная д. 36, 36 к.1, 38; ул.Дачная д. 74, 72.

В Московском районе в понедельник 13.30 до 15.00 обесточат: ул. Завидова, д. 26, 28, 30; ул. Фадеева, д. 9, 11, 13а; Университетский пер., д. 2, 4, 3, 5, 9а.

28 мая плановые отключения продолжатся в Московском районе.

С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Ротмистрова, д. 10-20, 11-19, 22-26, 21-25; ул. 15 лет Октября, д. 4-8, 3, 5.

К нему присоединится и Пролетарка. С 9.00 до 16.00: ул. 1-я Профинтерна, д. 6-20; ул. 2-я Профинтерна, д. 5-31, 10-40.

До конца недели отключать будут в основном Заволжье, 29 мая без электричества останется деревня Бор в Калининском районе, а 30 мая – часть Московского района.

ИСТОЧНИК KP.RU