2019-05-27T08:05:01+03:00
Общество

Жителей Твери ждут плановые отключения электричества

Первые на очереди Заволжский и Московский районы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
МУП "Тверьгорэлектро" опубликовало график отключения электроэнергии Фото: архив "КП"МУП "Тверьгорэлектро" опубликовало график отключения электроэнергии Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 мая, в Твери начинаются еженедельные плановые отключения электроэнергии. График опубликовало МУП «Тверьгорэлектро». В течение недели работники предприятия будут приводить в порядок линии электропередач: ремонтировать опоры ЛЭП, проверять трансформаторные подстанции, спиливать аварийные деревья, которые мешают высоковольтным линиям.

Первым без света останется Заволжский район.

27 мая электричества не будет по адресам: с 9.00 до 16.00 СНТ «Заволжский сад», НСТ»Восход», СНТ «Весна», пос 2-го торфопредприятия, СНТ «Мир», п. 2-е Городское Торфопредприятие, СНТ «Зелёный дол», СНТ «Силикатчик-2», СНТ «Садовод-любитель».

С 9.00 до 16.00: ул. Жореса, д. 21-39, 26-46; ул. Мичурина, д. 1, 1а.

С 9.30 до 11.00: ул.Хрустальная д. 36, 36 к.1, 38; ул.Дачная д. 74, 72.

В Московском районе в понедельник 13.30 до 15.00 обесточат: ул. Завидова, д. 26, 28, 30; ул. Фадеева, д. 9, 11, 13а; Университетский пер., д. 2, 4, 3, 5, 9а.

28 мая плановые отключения продолжатся в Московском районе.

С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Ротмистрова, д. 10-20, 11-19, 22-26, 21-25; ул. 15 лет Октября, д. 4-8, 3, 5.

К нему присоединится и Пролетарка. С 9.00 до 16.00: ул. 1-я Профинтерна, д. 6-20; ул. 2-я Профинтерна, д. 5-31, 10-40.

До конца недели отключать будут в основном Заволжье, 29 мая без электричества останется деревня Бор в Калининском районе, а 30 мая – часть Московского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские полицейские задержали девушку с крупной партией наркотиков
Владелец такси в Тверской области заплатит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров
В Тверской области автомобиль опрокинулся с обрыва Волги
Двое жителей Удмуртии напали с ножом на продавца торгового павильона в Твери
В Тверской области неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Несовершеннолетний водитель превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области
На городском пляже в Твери жители зажгли более 500 свечей в память о пропавших детях
В Тверской области стартовали сборы для старшеклассников по военной подготовке
Форвард из Твери Илья Ковальчук забил победный буллит и обеспечил сборной России по хоккею третье место на ЧМ-2019
Более 50 миллионов рублей налогов задолжала бюджету жительница Тверской области
В Твери состоится онлайн встреча с известным российским документалистом и тележурналистом Игорем Прокопенко
Юноша из Твери лишился своих денег, оставив в банке кошелёк
Две урны украли из парка "Тьмака" в Твери
Шесть машин столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Активисты проекта "Карта убитых дорог" проверят дороги Твери
На "Губернии мастеровой" в Твери уникальные сувениры будут создавать прямо на глазах у зрителей