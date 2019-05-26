2019-05-26T20:45:11+03:00
Спорт

Форвард из Твери Илья Ковальчук забил победный буллит и обеспечил сборной России по хоккею третье место на ЧМ-2019

Сборная России победила Чехию
Виктория ТУШКОВА
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Решающий победный буллит, принёсший российской сборной победу, забил форвард Илья КовальчукРешающий победный буллит, принёсший российской сборной победу, забил форвард Илья КовальчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В борьбе за третье место на Чемпионате мира - 2019 сборная России победила Чехию по буллитам - 3:2 Б.

За время матча наш голкипер Андрей Василевский отразил 48 атак. К концу игры команды пришли с ровным счётом, и итог матча решался на серии буллитов, в которой Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы.

Решающий победный буллит, принёсший российской сборной победу, забил наш земляк - форвард Илья Ковальчук.

Ход матча:

Россия открывает счёт (Михаил Григоренко).

Через 41 секунду чехи сравняли ситуацию (Михаил Ржепик).

В конце первого периода - ещё одна шайба в воротах России (Доминик Кубалик).

Второй период - наши сравняли счёт (Артём Анисимов).

Третий период: ни одного гола.

Серия буллитов: победа России, результативные попытки у Гусева и Ковальчука.

Чемпионат Мира – 2019 проходил в Словакии с 10 по 26 мая. За 9 предыдущих матчей , которые отыграл Ковальчук, на его числились 2 забитые шайбы. Первая стала решающей в матче с австрийцами, а вторую форвард забил в ворота итальянской сборной.

СПРАВКА КП

Илья Валерьевич Ковальчук, родился 15 апреля 1983 в Твери (тогда - Калинине), обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.

В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сегодня является левым нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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