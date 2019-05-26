Более 50 миллионов рублей налогов задолжала бюджету жительница Тверской области

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-26T19:52:06+03:00

Судебные слушания длятся с прошлого года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Её дело рассматривается с прошлого года

Изменить размер текста: A A

В Вышневолоцком городском суде состоялось очередное заседание по делу жительницы Вышнего Волочка. Как сообщает пресс-служба суда, женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 50 305 052 рубля.

Судебные заседания длятся с прошлого года. Уже были допрошены свидетели обвинения, а также сама обвиняемая. Женщина вину не признала.

По данным суда, обвиняемая долгое время уклонялась от уплаты налогов, включая в налоговую ведомость организации заведомо ложные сведения.

Следующее заседание состоится 30 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU