Юноша из Твери лишился своих денег, оставив в банке кошелёк

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-26T16:47:50+03:00

На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

18-летний тверичанин обратился в полицию с заявлением о краже денег. Он рассказал, что снимал в одном из банков наличные. По завершении операции он покинул отделение, забыв кошелёк лежащим на банкомате.

Этим воспользовался злоумышленник, также находившийся в тот момент в банке. Забрав кошелёк, он скрылся.

- Сотрудники уголовного розыска провели осмотр помещения, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал банка, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель.

Мужчину доставили в отделение, где он сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU