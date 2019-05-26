Две урны украли из парка "Тьмака" в Твери

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-26T14:53:14+03:00

За последние дни это уже второй случай кражи имущества из парка

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Об акте вандализма сообщает официальная группа городской администрации в социальной сети. Администраторы группы сообщают: "Друзья, вчера из парка Тьмака украли две урны. Это имущество всех жителей города, поэтому особенно обидно такое отношение."

Украдены урны, установленные около парковых скамеек. Администрация просит очевидцев происшествия или тех, кто что-либо знает о нём, сообщить в полицию.

Напомним, на днях их того же парка исчезли солнечные часы. Пропажу часов заметили горожане и сообщили об этом в соцсетях. Версию о том, что часы просто забрали на ремонт в администрации города опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU