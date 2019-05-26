2019-05-26T14:36:43+03:00
Происшествия

Шесть машин столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

Никто не погиб, подробности аварии устанавливаются
Виктория ТУШКОВА
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На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДДНа месте работают сотрудники МЧС и ГИБДДФото: Артем КИЛЬКИН
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Нн 110 километре М-10 в Конаковском районе недалеко от посёлка Новозавидово сегодня, 26 мая произошла авария с участием шести автомобилей.

Известно, что в аварии скорее всего виноват водитель большегруза. Он выбрал небезопасную скорость движения и спровоцировал аварию, в которой столкнулись шесть машин на сужении дороги в месте ремонта моста.

В ДТП никто не погиб, одна женщина получила травмы, угрозы её жизни нет. На месте аварии ДТП работает Госатовинспекция и спасатели Главного управления МЧС по Тверской области.

Дальнейшая информация устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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