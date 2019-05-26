2019-05-26T09:39:24+03:00
Спорт

Дороги будут перекрыты сегодня во время велопробега в Твери

Велопробег "Навстречу лету" традициооно организует в конце весны клуб "Вело Тверь"
Виктория ТУШКОВА
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Колонна стартует в 10:50Колонна стартует в 10:50Фото: Алексей ФОКИН
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Регистрировать участников начнут с 10:00 часов в Городском саду. Там же состоится торжественное открытие праздника и концерт. Чуть позже участники соберутся в колонну на театральной площади. Старт пробегу дадут в 11:50.

Велоколонна проследует по маршруту: улица Советская – Тверской проспект – Новый мост – Набережная Афанасия Никитина – Старый мост – улица Советская.

с 12.30 до 14.00 в Горсаду состоятся соревнования по велоспорту. Желающие смогут поучаствовать в весёлых состязаниях, скоростных гонках и других соревнованиях.

По распоряжению городской администрации, движение и парковка транспорта будет прекращена по мере движения велоколонны на следующих отрезках:

- С 11:00 до 13:00 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- C 11:30 до 13:00 по маршруту: Тверской проспект - Новый Волжский мост - набережная Афанасия Никитина – Старый Волжский мост - Волжский проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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