2019-05-26T10:27:27+03:00
Звезды

На "Губернии мастеровой" в Твери уникальные сувениры будут создавать прямо на глазах у зрителей

Публику также развлекут концертом
Виктория ТУШКОВА
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На мероприятии развернётся ярмаркаНа мероприятии развернётся ярмаркаФото: Ольга МАКАРОВА
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Сегодня на площади Славы пройдет II областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая».

Участие в конкурсе примут более 35 умельцев из 15 муниципальных образований Тверской области. В режиме реального времени ( на протяжении 5 часов) они будут создавать произведение, соответствующее заданной теме. Это будут глиняные игрушки, резьба по дереву, ткачество поясов, художественная обработка бересты, роспись по дереву, вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла и кружевоплетение.

Конкурс будет открыт для публики.Посетители смогут увидеть весь процесс создания произведения от заготовки до готового изделия. Пришедших также ждёт концерт и выставка-ярмарка.

Всех ждут на площади Славы с 11:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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