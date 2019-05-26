На "Губернии мастеровой" в Твери уникальные сувениры будут создавать прямо на глазах у зрителей
Сегодня на площади Славы пройдет II областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая».
Участие в конкурсе примут более 35 умельцев из 15 муниципальных образований Тверской области. В режиме реального времени ( на протяжении 5 часов) они будут создавать произведение, соответствующее заданной теме. Это будут глиняные игрушки, резьба по дереву, ткачество поясов, художественная обработка бересты, роспись по дереву, вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла и кружевоплетение.
Конкурс будет открыт для публики.Посетители смогут увидеть весь процесс создания произведения от заготовки до готового изделия. Пришедших также ждёт концерт и выставка-ярмарка.
Всех ждут на площади Славы с 11:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU