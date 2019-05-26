2019-05-26T11:19:48+03:00
Общество

Активисты проекта "Карта убитых дорог" проверят дороги Твери

Тверь включили в план инспекционной поездки по ЦФО
Виктория ТУШКОВА
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Инспекторы оценят качество и безопасность дорог, в том числе отремонтированных недавноИнспекторы оценят качество и безопасность дорог, в том числе отремонтированных недавноФото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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С 28 мая активисты проекта ОНФ «Карта убитых дорог» начнут проверки в Центральном и Приволжском федеральных округах. В ЦФО ревизии подвергнут 15 городов, среди которых и Тверь.

Инспекторы при помощи представителей местной власти и Госавтоинспекции будут оценивать качество и безопасность дорожной сети.

- Особое внимание мы уделим участкам, отмеченным жителями на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог», и дорогам, находящимся на гарантии после ремонта. Проверим также очаги аварийности, освещённость переходов и качество дорожной разметки, - цитирует сайт «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» слова координатора проекта , депутата Госдумы Александра Васильева.

По результатам рейдов эксперты должны направить в правительство России предложения о том, как добиться максимально эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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