2019-05-25T20:10:22+03:00
Происшествия

Мотоциклист без шлема погиб съехав в кювет и врезавшись в дерево в Тверской области

Личность мужчины устанавливается
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево близ деревни Барское. Фото: Управление ГИБДД по Тверской области.Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево близ деревни Барское. Фото: Управление ГИБДД по Тверской области.
Изменить размер текста:

ДТП с летальным исходом произошло в Калязинском районе. Мужчина, управлявший спортивным мотоциклом, по каким-то причинам не справился с управлением и съехал в кювет. Там он врезался в дерево. Авария произошла в 25 километрах от Калязина, на просёлочной дороге, ведущей к деревне Барское.

По данным управления ГИБДД МВД по Тверской области шлема на мотоциклисте не было. Документов при погибшем госавтоинспекторы также не обнаружили. Сейчас его личность устанавливается. На вид мужчине может быть от 20 до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концептуальную фотосессию на горах мусора провели в Тверской обалсти
Тверь на шестом месте среди региональных центров по количеству угонов автомобилей с КАСКО
Приём граждан по вопросу невыплат заработной платы организуют следователи СК в Твери
В этом году в Тверской области зафиксировано 132 случая пропажи детей
Из-за аварии на трубопроводе перекрыта набережная Степана Разина в Твери
Последний звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Твери
У начинающего нумизмата из Тверской области украли 2,5 килограмма монет в банке из-под чипсов
Сегодня в Твери поэт, публицист и автор-исполнитель Александр Аносов презентует свою книгу "Страдательный залог"
В Твери стартует XX детско-юношеский турнир по теннису
Житель Тверской области пытался перебросить в колонию 7 мобильников
В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник