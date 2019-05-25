Мотоциклист без шлема погиб съехав в кювет и врезавшись в дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-25T20:10:22+03:00

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ДТП с летальным исходом произошло в Калязинском районе. Мужчина, управлявший спортивным мотоциклом, по каким-то причинам не справился с управлением и съехал в кювет. Там он врезался в дерево. Авария произошла в 25 километрах от Калязина, на просёлочной дороге, ведущей к деревне Барское.

По данным управления ГИБДД МВД по Тверской области шлема на мотоциклисте не было. Документов при погибшем госавтоинспекторы также не обнаружили. Сейчас его личность устанавливается. На вид мужчине может быть от 20 до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU