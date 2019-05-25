Тверь на шестом месте среди региональных центров по количеству угонов автомобилей с КАСКО

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-25T18:28:11+03:00

В прошлом году мы были на строчку ниже

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Опубликован рейтинг столиц субъектов РФ по количеству угонов автомобилей, застрахованных по системе КАСКО. Эксперты сопоставили общее число таких авто с числом угнанных.

Рейтинг был составлен специалистами страховой компании «АльфаСтрахование». Согласно исследованию Тверь находится на шестом месте с долей угонов – 0,10. Первое место за Санкт-Петербургом (0,33%), серебро у Хабаровска (0,17%) и третье место заняла Калуга(0,13%). Также опережают нас Новосибирск (0,12%) и Москва 0,11%.

В прошлогоднем рейтинге Тверь была на позицию ниже, несмотря на то что доля угонов у нас была выше – 0,12. Дело в том, что год назад доля угонов была выше у всех городов, возглавляющих список и тогда нас опередили Санкт-Петербург, Белгород, Хабаровск, Москва, Ярославль и Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU