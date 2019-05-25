2019-05-25T18:28:11+03:00
Общество

Тверь на шестом месте среди региональных центров по количеству угонов автомобилей с КАСКО

В прошлом году мы были на строчку ниже
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверь вошла в рейтинг угонов автомобилейТверь вошла в рейтинг угонов автомобилейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Опубликован рейтинг столиц субъектов РФ по количеству угонов автомобилей, застрахованных по системе КАСКО. Эксперты сопоставили общее число таких авто с числом угнанных.

Рейтинг был составлен специалистами страховой компании «АльфаСтрахование». Согласно исследованию Тверь находится на шестом месте с долей угонов – 0,10. Первое место за Санкт-Петербургом (0,33%), серебро у Хабаровска (0,17%) и третье место заняла Калуга(0,13%). Также опережают нас Новосибирск (0,12%) и Москва 0,11%.

В прошлогоднем рейтинге Тверь была на позицию ниже, несмотря на то что доля угонов у нас была выше – 0,12. Дело в том, что год назад доля угонов была выше у всех городов, возглавляющих список и тогда нас опередили Санкт-Петербург, Белгород, Хабаровск, Москва, Ярославль и Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приём граждан по вопросу невыплат заработной платы организуют следователи СК в Твери
В этом году в Тверской области зафиксировано 132 случая пропажи детей
Из-за аварии на трубопроводе перекрыта набережная Степана Разина в Твери
Последний звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Твери
У начинающего нумизмата из Тверской области украли 2,5 килограмма монет в банке из-под чипсов
Сегодня в Твери поэт, публицист и автор-исполнитель Александр Аносов презентует свою книгу "Страдательный залог"
В Твери стартует XX детско-юношеский турнир по теннису
Житель Тверской области пытался перебросить в колонию 7 мобильников
В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник