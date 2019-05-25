Приём граждан по вопросу невыплат заработной платы организуют следователи СК в Твери

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-25T17:01:59+03:00

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29 мая, в среду, с 10:00 до 13:00 в Московском межрайонном следственном отделе города Твери следственного управления СК по Тверской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы и нарушений трудового законодательства. Приём проведёт руководство отдела. Рассматриваться будут случаи подобных нарушений на территории Московского и Центрального районов Твери.

Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в отдел по адресу: ул. Вагжанова, д. 15.

Предварительно необходимо записаться по телефону: 8 (4822) 34-52-59.

ИСТОЧНИК KP.RU