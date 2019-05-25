В Твери стартует XX детско-юношеский турнир по теннису

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-25T08:21:36+03:00

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В воскресенье, 26 мая, в Твери стартует юбилейный XX детско-юношеский турнир по теннису, посвящённый международному Дню защиты детей.

С 26 мая по 2 июня на открытых кортах спортивного комплекса «Луч» и парка Победы будут проходить состязания под руководством региональной Федерации тенниса и Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери.

Участвовать в турнире будут: мальчики и девочки до 10 лет (2009 год рождения и младше) и с 10 до 13 лет (2007 год рождения и младше); юноши и девушки до 15 лет (2005 год рождения и младше) и до 19 лет (2001 год рождения и младше). Запланированы также соревнования по мини теннису 10S: в красном и оранжевом уровнях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-910-939-21-60.

ИСТОЧНИК KP.RU