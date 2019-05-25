Сегодня в Твери поэт, публицист и автор-исполнитель Александр Аносов презентует свою книгу "Страдательный залог"
25 мая 2019 года в Славянском зале Тверской областной библиотеки имени Горького состоится презентация книги Александра Аносова «Страдательный залог». В сборник вошли стихи, рассказы, эссе и путевые заметки.
Александр Аносов – поэт, автор-исполнитель, публицист, член Союза журналистов России. Окончил Тверской государственный университет. Живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. Стихи и путевые заметки Александра публиковались в литературных журналах и на популярных литературных сайтах.
В программе вечера планируется чтение стихов и прозы, живое общение и ответы на вопросы читателей, а также автограф-сессия.
Встреча начнётся в 16:00, 12+.
ИСТОЧНИК KP.RU