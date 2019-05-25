У начинающего нумизмата из Тверской области украли 2,5 килограмма монет в банке из-под чипсов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-25T09:03:32+03:00

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В Торжокский городской суд поступило уголовное дело. Житель Торжка заявил, что у него были похищены деньги – монеты номиналом 10 рублей. Потерпевший начал их коллекционировать в 2018 году. Он собирал юбилейные червонцы с изображением городов воинской славы. Он складывал их в ёмкость из-под чипсов, накопив 4510 рублей. Обнаружив пропажу коллекции вместе с тарой, он заподозрил в хищении свою соседку по общежитию.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде штрафа 100-500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до трёх лет, или же до пяти лет принудительных работ, возможно с ограничением свободы. Подозреваемую могут даже лишить свободы на срок до шести лет – сообщает пресс-служба Торжокского городского суда.

СПРАВКА КП

Центробанк приступил к выпуску серии монет "Города воинской славы" в 2011 г. Существует монета и в честь Твери. Монеты весят 5,63 грамма.

ИСТОЧНИК KP.RU