Житель Тверской области пытался перебросить в колонию 7 мобильников

СЕГОДНЯ 22:00 2019-05-24T22:00:32+03:00

Мужчина пытался перебросить в колонию мобильные телефоны и зарядные устройства Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Житель Лихославльского района был задержан сотрудниками оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии № 4 общего режима в городе Торжке вечером, 22 мая.

- У задержанного были изъяты пять свертков с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - Всего гражданин пытался перебросить через основное заграждение учреждения 7 телефонов, 9 зарядных устройств, 5 USB-кабелей и одну гарнитуру. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что передача заключенным предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, наказывается административным штрафом в размере от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU