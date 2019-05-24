2019-05-24T22:00:32+03:00
Общество

Житель Тверской области пытался перебросить в колонию 7 мобильников

Инцидент произошел в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина пытался перебросить в колонию мобильные телефоны и зарядные устройства Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиМужчина пытался перебросить в колонию мобильные телефоны и зарядные устройства Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
Изменить размер текста:

Житель Лихославльского района был задержан сотрудниками оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии № 4 общего режима в городе Торжке вечером, 22 мая.

- У задержанного были изъяты пять свертков с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - Всего гражданин пытался перебросить через основное заграждение учреждения 7 телефонов, 9 зарядных устройств, 5 USB-кабелей и одну гарнитуру. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что передача заключенным предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, наказывается административным штрафом в размере от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник
Дорога на север: 78-летняя тверская велосипедистка Юлия Михайлюк уже в Чебоксарах
Бешеная лиса пришла в деревню в Тверской области
Живодер из Тверской области будет 200 часов работать в пользу государства
В Тверском императорском дворце отметят юбилей художника Василия Поленова
Собственник земельного надела создал опасность пожара для целой деревни и леса в Тверской области
В аварии с тремя легковушками в Тверской области пострадал ребенок
Специалисты Роспотребнадзора советуют как выбрать детский лагерь в Тверской области
Девятиклассники приступили к сдаче Государственных экзаменов в Тверской области
Жителям Тверской области компенсировали расходы за цифровое телевидение
В Тверской области вновь стартует "Контроль трезвости"
У жительницы Твери из квартиры украли золото
В Тверской области водитель иномарки пострадал в ДТП на встречной полосе
Двое пешеходов оказались под колесами автобуса в центре Твери
«Тверь Водоканал» завершил работы по замене участка водопровода в микрорайоне Юность
В Тверской области на трассе М-10 автомобилист сбил шедшего по темной дороге пешехода
Тверские полицейские поймали наркоторговца
За оскорбление участкового жительница Тверской области оштрафована на 6 тысяч рублей
Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ
Троих жителей Тверской области будут судить за 6 мешков картошки
На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области