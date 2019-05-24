В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась

СЕГОДНЯ 21:43 2019-05-24T21:43:56+03:00

Легковушка съехала в ручей, водитель утонул Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Смертельное ДТП произошло 24 мая на автодороге Пирогово-Чайкино-Ляушкино в Торжокском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель на автомобиле "ВАЗ 2115" съехал с дороги в ручей, где машина перевернулась на крышу.

Транспортное средство доставали с помощью трактора. Во время операции в салоне авто был обнаружен мертвый водитель. По всей вероятности, мужчина захлебнулся в ручье.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU