В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Водитель погиб
Легковушка съехала в ручей, водитель утонул Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Смертельное ДТП произошло 24 мая на автодороге Пирогово-Чайкино-Ляушкино в Торжокском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель на автомобиле "ВАЗ 2115" съехал с дороги в ручей, где машина перевернулась на крышу.
Транспортное средство доставали с помощью трактора. Во время операции в салоне авто был обнаружен мертвый водитель. По всей вероятности, мужчина захлебнулся в ручье.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU