Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Гостям подготовили разнообразную культурную программу
Праздник состоится в Горнице Герценской библиотекиФото: Евгения ГУСЕВА
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27 мая в Центральной городской библиотеке имени Герцена в честь Общероссийского дня библиотек состоится праздник «Библиотека имеет таланты».
Гостям обещают большую культурную программу: театральные постановки, вокальные номера, чествование лучших работников тверской библиотечной системы, награждение победителей Всероссийского заочного конкурса «Читающая страна» и многое другое.
В фойе библиотеки весь день будет работать выставка декоративно-прикладного творчества от сотрудников муниципальной библиотечной системы Твери.
Встреча пройдёт в Горнице библиотеки имени Герцена 27 мая в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU