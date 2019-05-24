2019-05-24T20:43:38+03:00
Звезды

Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек

Гостям подготовили разнообразную культурную программу
Виктория ТУШКОВА
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Праздник состоится в Горнице Герценской библиотекиПраздник состоится в Горнице Герценской библиотекиФото: Евгения ГУСЕВА
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27 мая в Центральной городской библиотеке имени Герцена в честь Общероссийского дня библиотек состоится праздник «Библиотека имеет таланты».

Гостям обещают большую культурную программу: театральные постановки, вокальные номера, чествование лучших работников тверской библиотечной системы, награждение победителей Всероссийского заочного конкурса «Читающая страна» и многое другое.

В фойе библиотеки весь день будет работать выставка декоративно-прикладного творчества от сотрудников муниципальной библиотечной системы Твери.

Встреча пройдёт в Горнице библиотеки имени Герцена 27 мая в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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