Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
Администрация оказалась не в курсе происходящего
От солнечных часов остался лишь постамент Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Анатолий Камяга
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Пропажу солнечных часов заметили жители Твери и выложили фотоподтверждение в группе «Тверь ВКонтакте».
Как видно на снимке, часы сняты довольно неаккуратно, а потому, можно предположить, что это дело рук неких злоумышленников.
И пока жители замечают в комментариях, что часы были сломаны еще в марте, и их, возможно, забрали на ремонт, в администрации города такую версию опровергают.
«Комсомолке» пояснили, что этот вопрос находится на контроле. Где часы никто не знает. А пока на их месте остался лишь треснутый постамент.
ИСТОЧНИК KP.RU