Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-24T18:28:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропажу солнечных часов заметили жители Твери и выложили фотоподтверждение в группе «Тверь ВКонтакте».

Как видно на снимке, часы сняты довольно неаккуратно, а потому, можно предположить, что это дело рук неких злоумышленников.

И пока жители замечают в комментариях, что часы были сломаны еще в марте, и их, возможно, забрали на ремонт, в администрации города такую версию опровергают.

«Комсомолке» пояснили, что этот вопрос находится на контроле. Где часы никто не знает. А пока на их месте остался лишь треснутый постамент.

ИСТОЧНИК KP.RU