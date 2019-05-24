В выходные в Тверской области обещают сильный дождь

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-24T18:15:28+03:00

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Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей Верхневолжья о надвигающейся непогоде.

В некоторых районах области днем, 25 мая, ожидаются ливни. Не исключены грозы и сильный ветер.

Так что дачникам не стоит спешить с поливом рассады, а лучше позаботиться об укреплении теплиц и парников.

МЧС советует жителям региона в непогоду и при сильном ветре ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU