В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей Верхневолжья о надвигающейся непогоде.
В некоторых районах области днем, 25 мая, ожидаются ливни. Не исключены грозы и сильный ветер.
Так что дачникам не стоит спешить с поливом рассады, а лучше позаботиться об укреплении теплиц и парников.
МЧС советует жителям региона в непогоду и при сильном ветре ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU