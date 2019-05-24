2019-05-24T18:03:49+03:00
Происшествия

За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок

Так решил Вышневолоцкий городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу телефона мужчина получил условный срокЗа кражу телефона мужчина получил условный срокФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Судом установлено, что в один из вечеров, в феврале 2019 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился дома у потерпевшей.

Мужчина взял с тумбочки мобильный телефон марки «Asus», принадлежащий женщине, и не реагируя на просьбы остановиться и вернуть аппарат на место, скрылся с места преступления.

Все происходило на глазах у сына пострадавшей. Ущерб от украденного оценили в 8 тысяч рублей. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным по статье «Грабеж» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, условно, с испытательным сроком на полгода.

Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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