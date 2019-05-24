В Твери стартует антинаркотический месячник

СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-24T17:46:14+03:00

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Старт Всероссийского антинаркотического месячника в городе Твери будет дан 26 мая.

В рамках мероприятия в течение месяца по всей России пройдут спортивные фестивали, концерты, акции, семинары, беседы, конкурсы, флешмобы.

Основная цель антинаркотического месячника - популяризировать здоровый образ жизни, традиционные семейные ценности, вовлечь людей в занятия спортом и усилить все меры борьбы с наркоманией.

Акция стартует вместе в велопарадом "Навстречу лету" в Городском саду в 11.00.

Тематические мероприятия также пройдут в учреждениях спорта, культуры, молодежной политики, в загородных лагерях и на открытых площадках региона, будут работать телефоны горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU