Дорога на север: 78-летняя тверская велосипедистка Юлия Михайлюк уже в Чебоксарах
15 мая 78-летняя велосипедистка Юлия Михайлюк выехала из Твери "в сторону севера".
В свое 24-е путешествие она поедет сначала на север до Нарьян-Мара. А потом - на юг, в Крым, где в этом году будут отмечать пятилетие воссоединения с Россией. В общей сложности туда и обратно это 10 тысяч километров,
24 мая, спустя восемь дней в день рождения "Комсомолки" наша землячка сообщила о себе:
- Здравствуй, "Комсомолка"! Я проехала Чебоксары, завтра буду в Йошкар Оле. Всё отлично!
Напомним, расстояние от Твери до Чебоксар составляет 848 км. За день Юлия Ивановна проезжает от 100 до 150 км в зависимости от погоды и самочувствия.
Желаем нашей землячке хорошего путешествия.
ИСТОЧНИК KP.RU