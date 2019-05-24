Дорога на север: 78-летняя тверская велосипедистка Юлия Михайлюк уже в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-24T17:47:38+03:00

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15 мая 78-летняя велосипедистка Юлия Михайлюк выехала из Твери "в сторону севера".

В свое 24-е путешествие она поедет сначала на север до Нарьян-Мара. А потом - на юг, в Крым, где в этом году будут отмечать пятилетие воссоединения с Россией. В общей сложности туда и обратно это 10 тысяч километров,

24 мая, спустя восемь дней в день рождения "Комсомолки" наша землячка сообщила о себе:

- Здравствуй, "Комсомолка"! Я проехала Чебоксары, завтра буду в Йошкар Оле. Всё отлично!

Напомним, расстояние от Твери до Чебоксар составляет 848 км. За день Юлия Ивановна проезжает от 100 до 150 км в зависимости от погоды и самочувствия.

Желаем нашей землячке хорошего путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU