Бешеная лиса пришла в деревню в Тверской области
Очередной случай бешенства среди диких животных выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Больной на этот раз оказалась лиса.
Проба патологического материала дикого животного была отобрана 22 мая на придомовой территории в деревне Гнилицы Заволжского сельского поселения Калининского района. Лабораторные исследования показали, что в крови животного присутствует антиген вируса бешенства.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области, полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в инспекцию по ветеринарии и региональное управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU