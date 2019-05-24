СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-24T17:08:54+03:00

Бешеная лиса пришла в деревню в Тверской области Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Очередной случай бешенства среди диких животных выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Больной на этот раз оказалась лиса.

Проба патологического материала дикого животного была отобрана 22 мая на придомовой территории в деревне Гнилицы Заволжского сельского поселения Калининского района. Лабораторные исследования показали, что в крови животного присутствует антиген вируса бешенства.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области, полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в инспекцию по ветеринарии и региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU